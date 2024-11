Il West Ham temeva che Tim Steidten potesse sostituire Edu all’Arsenal

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Foto di Getty Images.IlHam United teme che il direttore tecnico TimpossaEdu.Il 45enne e il direttore sportivo Mark Noble sono responsabili del reclutamento degli Hammers.Anche se gli acquisti estivi del club devono ancora iniziare davvero, incluso Niclas Fullkrug, arrivato dal Dortmund con un contratto da 27,5 milioni di sterline, il tedesco rimane uno dei professionisti più apprezzati del settore.Timsi è unito alla sostituzione di EduE con Edu che ha recentemente scioccato i fan confermando la sua partenza dper lavorare per il proprietario del Nottingham Forest Evangelos Marinakis e unirsi alla sua rete multi-club,è diventato un potenziale bersaglio per i Gunners.