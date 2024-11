Quotidiano.net - Il Papa torna bambino: “Quando mi operai alle tonsille… Ascoltiamo i perché dei piccoli”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

L’antidoto alla “cultura del chiacchiericcio”, da sempre deprecata dal, in particolare con riferimento alla Curia romana ma non solo, è quella che lo stesso Francesco definisce “cultura della curiosità”. Invece che abbandonarsi ad affermazioni pungenti su Tizio, Caio e Sempronio, Bergoglio suggerisce di valorizzare “l’arte delle domande“. E per spiegare al meglio questo concetto, si concede un aneddoto personale risalente alla sua infanzia, che diventa occasione preziosa perre a tessere l’elogio della saggezza dei bambini. “Mi avevano portato a fare un intervento di tonsille – racconta nel corso dell’udienza ai partecipanti al V Simposio universitario ’Service-Learning e Patto Educativo Globale’, promosso dall’Università Lumsa e Scuola di Alta Formazione ’Educare all’Incontro e alla Solidarietà’ –.