Ilnapolista.it - Il Pallone d’Oro non era per Vinicius: un giornalista finlandese ammette di esserselo dimenticato e si dimette

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Continua a infittirsi di simpatici paradossi la questione legata alnon assegnato ajr ma a Rodri, centrocampista infortunato del Manchester City. Da qualche giorno sono stati resi pubblici i voti dei giornalisti che hanno generato il podio e la classifica dei primi 10: non è passata inosservata la dichiarazione dell’ultim’ora di un collega, Juha Kanerva, che ha letteralmente riconosciuto di aver “” il brasiliano nella votazione dei primi 10. Rodri ha vinto per 41 punti., siper una dimenticanza ilKanervaDi seguito quanto scrive il quotidiano madrileno Marca a riguardo:“Dei 99 giornalisti che hanno votato per questo premio, poiché è bene ricordare che la Siria non ha votato e si è astenuta in questa edizione del, lo stesso Juha Kanerva (Finlandia) sottolinea di essere stato l’unico a dare la vittoria a Rodri e non includerein quella lista.