Quotidiano.net - Il nuovo ordine mondiale di Putin: "Ribalta la storia e sfida l’Occidente"

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

di Marta Ottaviani Un discorso che pare un guanto dial, soprattutto agli Stati Uniti, fatto da un presidente che utilizza questo tipo di narrazione dal 2007. Durante lo speech a Valdai,ha parlato della lotta "per un. Un mondo in cuidovrà rinunciare al suo monopolio". "Non è una tesi nuova – spiega l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci (foto in alto) –. E fa parte di un tentativo piuttosto evidente da parte die di vari leader di altri Paesi del cosiddetto Sud Globale di contrapporsi al. Fa parte di quella narrativa utilizzata anche per giustificare l’aggressione militare all’Ucraina". Mosca, insomma, da carnefice cerca di passare come vittima.ha accusato Washington e i suoi alleati di voler "infliggere una sconfitta strategica alla Russia o ridurla a un ruolo marginale".