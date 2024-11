Ilrestodelcarlino.it - Il calendario della polizia firmato da Eolo Perfido:: "Esserci sempre"

"Bellissimo ildi quest’anno: restituisce gli sguardi, gli attimi nella vitae dappertutto". Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto alla presentazione del tradizionale. Il progetto fotografico di quest’anno porta la firma di, maestrostreet photography e fotografo di fama internazionale, che ha immortalato con il suo obiettivo il lavoro quotidianodi Stato. In un suggestivo bianco e nero,ha saputo raccontare non solo le attività operative, ma anche momenti più intimi, gli scambi di sguardi e le interazioni con i cittadini, che rafforzano il legamecon la comunità. Un lavoro che celebra il motto dell’istituzione "", come parte integrante e attiva del tessuto sociale.