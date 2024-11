Sport.quotidiano.net - Grosso "Non guardiamo la classifica"

di Stefano Fogliani SASSUOLO La prova del nove? Dopo otto risultati utili di fila che lo hanno visto andare più forte di tutti, con 20 punti raccolti su 24 possibili, la gara che attende i neroverdi al ’Druso’ è inevitabile definirla tale. E non tanto perché i neroverdi una loro continuità da un paio di mesi a questa parte l’hanno trovata eccome, quanto perché il Sudtirolo che aspetta al varco gli uomini diè il tipico avversario-trappola. Intanto perché in settimana ha cambiato allenatore, e poi perché dopo una partenza a razzo (9 punti nelle rime 5 gare) si è piantato raccogliendone 4 nelle sette successive e perdendo, in casa, tre delle ultime quattro gare giocate tra mura evidentemente non troppo amiche. Avversario sulla carta alla portata, insomma, manon si sbilancia: "Non faccio caso alla– dice – né faccio caso a quanto abbiamo fatto fin qua, perché non ci dà nessun vantaggio rispetto all’impegno che affronteremo a Bolzano".