Liberoquotidiano.it - Freddo polare sull'Italia e piogge senza fine: meteo, quando arriva la svolta

"Nel weekend pochi cambiamenti: nuvole e qualche pioggiae Isole Maggiori, in generale tempo stabile e asciutto nel resto d', anche se non mancheranno a tratti nuvole e un pò di nebbie mattutine, specie in Pianura Padana". Così all'Adnkronos Andrea Giuliaccirologo de '.it', aggiungendo che "le temperature saranno nella norma o leggermente al di sopra della media". "Lunedì situazione pressoché immutata, poi martedì tempo in peggioramento al Sud per il passaggio di una perturbazione. La veraperò è attesa per mercoledì, - evidenzia Giuliacci - con l'arrivo di fredde correnti polari che faranno calare ovunque le temperature e porteranno un deciso e diffuso peggioramento del tempo: quindi tra mercoledì e venerdìsparse praticamente in tutta, temperature al di sotto della norma e nevee Alpi".