Napolipiu.com - De Laurentiis, il messaggio per Conte: svelato il retroscena del tweet

Leggi l'articolo completo su Napolipiu.com

Il patron azzurro interviene sui social per proteggeree il suo progetto tecnicoUninaspettato di Aurelio Deha scosso l’ambiente Napoli alla vigilia della sfida contro l’Inter. Ma cosa si nasconde dietro questo intervento social del patron azzurro?Secondo quanto rivelato da Il Mattino, ildel presidente Deha una doppia valenza: da un lato rassicurare la piazza dopo il pesante ko con l’Atalanta, dall’altro proteggere Antonioda eventuali pressioni.La mossa per“Desa chepuò essere adorabile ma anche assai pericoloso come un mamba nero, si precipita a farlonto. Ancora una volta”, rivela Il Mattino. Il quotidiano svela come il patron abbia voluto anticipare qualsiasi polemica sul tema scudetto.La strategia societariaLa mossa del presidente azzurro non è casuale.