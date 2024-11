Ilfattoquotidiano.it - Dal procuratore di Torino una lezione sulle mafie al Nord (e messaggi in bottiglia al governo)

IldiGiovanni Bombardieri è stato audito dalla Commissione parlamentare antimafia, la sua è stata unasulla evoluzione delleneld’Italia ma anche unadi democrazia. Che di questi tempi non guasta.Dellealilha ricordato un dato di partenza ai più ignoto e cioè che la prima volta che la Commissione parlamentare antimafia decise di “visitare” il Piemonte per comprendere meglio cosa stesse accadendo sul piano del condizionamento mafioso dell’economia legale era il 1973 (!) ed ha voluto specificare che allora i segnali d’allarme riguardavano i cantieri del Frejus: infrastrutture, strade ed autostrade. Un punto di partenza molto significativo in considerazione del fatto che purtroppo, molto a lungo, soprattutto certa politica ha sottovalutato se non addirittura negato che in Piemonte lefossero una questione seria.