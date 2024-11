Zonawrestling.net - Cody Rhodes: “Non vincere l’AEW World Champion è stato un errore, avevo paura del giudizio dei fan”

Dopo aver trascorso tre anni in AEW come vicepresidente esecutivo e wrestler,aveva deciso che era giunto il momento di tornare a “casa”, nella WWE, dove aveva trascorso i primi dieci anni della sua carriera di lottatore. Anche se probabilmente non era una decisione facile, a distanza di tempo ne ha tratto giovamento. Durante la sua carriera in AEW, èsolo tre volte TNT, senza maiil titolo mondiale. Quest’ultimo, non poteva essere conquiperchéaveva perso un match contro l’ex AEWChris Jericho (grazie all’intervento di MJF su) e la stipulazione prevedeva che, in caso di sconfitta, non avrebbe più potuto lottare per la cintura. In una recente intervista rilasciata al The Flagrant podcast, l’American Nightmare ha raccontato di come, all’interno della sua precedente compagnia, non avesse in mente di voler diventare campione del mondo.