Che casa fa brillare gli occhi Dove vive Alessia Marcuzzi | ogni stanza è uno spettacolo

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

in unache definire da sogno è quasi riduttivo. La conduttrice televisiva non poteva chiedere di meglio, infatti la sua dimora è invidiata praticamente da tutti. Il sito Leggo ha riferito che la sua abitazione è certamente moderna con design contemporaneo e attenzione ai minimi particolari. Sicuramente è raffinata, sebbene anche sobria, e rispecchia la sua personalità creativa.Dunque, entrando nel dettaglio delladi, iniziamo dal suo salotto. Lo stile è moderno e minimalista, nonché elegante e sobrio. Il pavimento è in legno chiaro e c’è la presenza di un tappeto che fa diventare accogliente l’ambiente circostante. Poi c’è un grande divano scuro e sulla parete si vede una foto in bianco e nero, con la cornice dorata, che è un ritratto di Marilyn Monroe.