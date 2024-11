Oasport.it - Bolelli e Vavassori alla vigilia delle ATP Finals: “C’è grande equilibrio, possiamo arrivare in fondo”

Oltre a Jannik Sinner, ci saranno anche Simonee Andreaa rappresentare il tennis italiano alle ATP2024. La coppia azzurra, protagonista di unastagione con una doppia finale Slam (Melbourne e Parigi) e tre titoli, proverà a far saltare il banco nel torneo di doppio riservato alle migliori otto formazioni dell’anno.“Essere qui era il nostro obiettivo, ci lavoriamo da inizio anno abbiamo sempre creduto di poterci. Siamo 8 coppie che hanno fatto risultati incredibili, c’è, non c’è una favorita, ma siamo unacoppie che possonoin. Ci stiamo preparando al meglio, siamo fiduciosi e con tanta voglia di far bene“, le parole dei due giocatori italiani durante l’inaugurazione di Casa Tennis a Torino (fonte: Ansa).Così il padrone di casa torinese: “È bellissimo giocare qui.