Zonawrestling.net - Austin Theory: “La WWE rimane la mia priorità”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Nella giornata di ieri in una nuova puntata di Insight il noto giornalista Chris Van Vliet ha postato un’intervista con, a dire il vero è stata la prima puntata live del podcast. Nel corso della lunga conversazione i 2 hanno avuto l’occasione di parlare di diversi argomenti, focalizzandosi in particolare sul viaggio che il 27enne ha seguito sin da piccolo per diventare un wrestler WWE, la sua aspirazione da sempre.Un destino segnatoVan Vliet ha parlato del loro primo incontro nel gennaio del 2019 e di comefosse completamente motivato nel voler andare in WWE,ha confessato che è sempre stato così da quando vide a 8 anni il wrestling dal vivo, precisamente fu uno show della Deep South Wrestling che si teneva in Georgia, suo luogo di nascita “A 12 anni dissi a mia madre ‘voglio iniziare la mia carriera’ e incominciai ad andare in palestra con lei.