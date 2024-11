Gaeta.it - Arrestato un uomo di origine cinese per traffico di droghe a Napoli: i dettagli dell’operazione

Facebook WhatsAppTwitter Nel pomeriggio di ieri, un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 47enne di, irregolare in Italia e con precedenti penali, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato a, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro ildi droga e la criminalità.L’intervento dell’agente sotto coperturaUn agente del Commissariato Vicaria-Mercato, che si trovava fuori servizio, ha notato comportamenti sospetti in via Carriera Grande, all’incrocio con via Alfonso D’Aragona. L’agente ha osservato l’mentre consegnava un oggetto a un’altra persona in cambio di denaro. Quest’ultima, alla vista dell’agente, è fuggita rapidamente, suscitando ulteriori sospetti.