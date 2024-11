Thesocialpost.it - Addio a Tony Todd, icona dell’horror di “Candyman” e “Final Destination”

LOS ANGELES –, celebre attore statunitense noto per i suoi ruoli nei film horror delle serie “” e “”, è morto il 6 novembre nella sua casa di Marina del Rey all’età di 69 anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa oggi dai media USA, e la moglie, Fatima, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che l’attore era malato da tempo.Carriera cinematografica e televisivaNato il 4 dicembre 1954 a Washington, Anthony Tiranha costruito una carriera di oltre 40 anni, partecipando a ben 245 tra film e serie televisive. Il suo nome è indissolubilmente legato a personaggi iconici: il ruolo del fantasma, alias Daniel Robitaille, ha segnato la sua carriera, facendolo entrare nell’immaginario collettivo. Diretto da Bernard Rose in “– Terrore dietro lo specchio” (1992),ha interpretato questo personaggio spettrale armato di uncino anche nei sequel “– L’inferno nello specchio” (1995) e “– Il giorno della morte” (1999), fino al recente remake del 2021.