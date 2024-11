Secoloditalia.it - 9 Novembre, il “Giorno della Libertà”. Meloni: “La caduta del Muro è una lezione da non dimenticare”

Oggi celebriamo il ““, istituito con la legge n. 61 del 15 aprile 2005 dalla Repubblica italiana. È una giornata per ricordare l’abbattimento deldi Berlino, quel 91989 che segnò non solo la fine del comunismo sovietico ma il crollo definitivo di un’intera ideologia, soffocata sotto il pesostoria espinta incontenibile. Unaper cui, come scrive Giorgiasu X, «valori che dobbiamo in ogni modo difendere e rivendicare sempre, per noi che abbiamo la fortuna di conoscerli e per tutte le popolazioni oppresse. Viva la. Mai più totalitarismi»Oggi celebriamo il «», istituito con la legge n. 61 del 15 aprile 2005 dalla Repubblica italiana. Una giornata per ricordare il crollo deldi Berlino, abbattuto il #91989, e con esso la fine del comunismo sovietico e dei regimi del Novecento.