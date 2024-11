Iodonna.it - Una campagna per dare voce a chi vive con la colite ulcerosa, per rompere il silenzio e superare il disagio

Milano, 7 nov. (askanews) – Una malattia cronica e fisicamente invalidante che si tramuta poi in un importantepersonale e sociale. Questa è la, malattia infiammatoria cronica intestinale che colpisce in Italia più di 150.000 persone. Ed è proprio per sensibilizzare su questa condizione e fornire ai pazienti e ai loro familiari strumenti utili per parlare più apertamente diche è nata “Voci di Pancia”, ladi sensibilizzazione e informazione promossa da Lilly con il patrocinio di AMICI ITALIA, IG-IBD (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease) ed EFCCA (European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Association). Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino: 10 cose da sapere guarda le foto Cristina Bezzio, Medico Gastroenterologo IRCCS Istituto Clinico Humanitas Rozzano, ha dichiarato: “Laè una malattia infiammatoria cronica intestinale, non si guarisce da questa malattia e va curata per tutta la durata della vita.