Trump torna alla Casa Bianca ecco il programma | cosa farà dal primo giorno

(Adnkronos) –Donaldil prossimo 20 gennaio tornerà da presidente degli Stati Uniticon la promessa di “salvare l’America” e riportarla “all’età dell’oro”, con un’agenda che potrebbe trasformare il governo, la politica estera e di sicurezza, la politica economica ed interna come non è stato fatto mai da nessun presidente dell’era moderna., che ha vinto con un’ampia maggioranza le elezioni dopo essere stato messo sotto impeachment due volte durante il suomandato, una volta per aver cercato di sovvertire i risultati elettorali del 2020, ed è stato ilex presidente ad essere condannato in un processo penale statale, ha detto chiaramente che ildella sua seconda amministrazione sarà più radicale di quello della prima. Senza contare le ‘vendette’ che intende attuare contro tutto il ‘deep state’ che lo ha contrastato durante il suomandato, e perseguito negli ultimi quattro anni.