Quotidiano.net - Trump rivuole Lighthizer, il protezionista falco dei dazi

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Donaldha chiesto a Robert, rinomato per essere une unsui, di essere il rappresentante americano per il commercio, ruolo che aveva già ricoperto nella precedente amministrazione. Lo riporta il Financial Time citando alcune fonti, secondo le quali il presidente-eletto potrebbe offrire il ruolo di segretario al commercio a Linda McMahon, la miliardaria co-presidente del transition team diè stato colui che ha avviato la guerra commerciale con la Cina.