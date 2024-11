Lettera43.it - Stupro di gruppo a Palermo, condannati i sei ragazzi maggiorenni autori della violenza

È statodi. Il tribunale diha deciso di condannare sei dei setteaccusati per lasessuale ai danni di una 19enne, nella notte del 7 luglio del 2023. La giovane è stata violentata in un cantiere abbandonato del Foro Italico da sette persone, tra cui un minorenne già condannato in primo e secondo grado a 8 anni e 8 mesi di reclusione. Gli altri sono Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao,a 7 anni dal presidente del collegio Roberto Murgia, Cristian Barone, a cui sono stati inflitti 6 anni e 4 mesi, e Samuele La Grassa, la cui condanna sarà a 4 anni e 8 mesi.Tre collegi diversi hanno stabilito che è statoPer i seiall’epoca dei fatti ci sarà adesso l’Appello e poi eventualmente la Cassazione, prima di rendere il verdetto definitivo.