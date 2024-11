Ilfattoquotidiano.it - Strage Borsellino, un altro no all’incidente probatorio: il gip rigetta ancora la richiesta dell’avvocato dell’ex pentito Avola

Il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, Santi Bologna, ha respinto un’altrad’incidentedepositata dall’avvocato Ugo Colonna, difensore di Maurizio. Ex killer del clan mafioso dei Santapaola di Catania,si ènel 1994: tra il 2019 e il 2020 – quindi dopo quasi 26 anni di collaborazione con la giustizia – ha sostenuto per la prima volta di aver partecipato alladi via d’Amelio. Un racconto affidato ai giornalisti Michele Santoro e Guido Ruotolo, che lo hanno riportato nel libro Nient’che la verità, e poi ripetuto davanti ai magistrati.Una ricostruzione che il procuratore Salvatore de Luca e l’aggiunto Pasquale Pacifico non ritengono credibile. Secondo i pm di Caltanissetta, infatti, è “assai probabile” che le dichiarazioni di“possano essere state eterodirette da parte di soggetti, non identificati sulla scorta delle indagini in corso, interessati a porre in essere l’ennesimo depistaggio”.