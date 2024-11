Gaeta.it - Sergio Mattarella e Xi Jinping: il rilancio delle relazioni tra Italia e Cina

Facebook WhatsAppTwitter Il presidente della Repubblicana,, ha recentemente svolto una visita di Stato in, durante la quale ha incontrato il presidente Xia Pechino. Questo incontro, che segue la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni dello scorso luglio, ha l’obiettivo di consolidare un processo di ristrutturazione dei legami tra i due Paesi. Quest’anno ha visto l’uscita dell’dal memorandum sulla Nuova Via della Seta, aprendo la strada a un nuovo partenariato strategico che si basa su accordi precedentemente stabiliti venti anni fa. La forte insistenza da parte dellaper la presenza disottolinea l’importanza di queste, rafforzate dalle precedenti visite di Stato.Un partenariato strategico globaleDal 2004, lediplomatiche tra l’e lasono incardinate in un “partenariato strategico globale”.