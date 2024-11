Sabalenka-Gauff oggi in tv | orario canale e diretta streaming semifinale Wta Finals Riyadh 2024

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Arynase la vedràcontro Coconelladelle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). La numero uno al mondo ha vinto il suo girone abbastanza agilmente, potendosi permettere anche di disputare l’ultimo incontro senza una vera posta in palio. E non è un caso che poi sia arrivata la sconfitta contro una Rybakina che è comunque migliorata giorno dopo giorno durante la settimana saudita. Da vincitrice del girone, la bielorussa si sarebbe magari immaginata unain teoria più abbordabile, invece Coco– a cui bastava vincere un set contro Krejcikova per arrivare prima – ha invece perso in due parziali, arrivando quindi così seconda. Motivo per cui andrà in scena la nona sfida tra queste due formidabili atlete.RISULTATI E CLASSIFICHEPROGRAMMA E COPERTURA TVTABELLONEMONTEPREMIscenderanno in campo, venerdì 7 novembre, alle 18:00 italiane.