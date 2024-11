Romadailynews.it - Roma: stretta dei Carabinieri alla stazione Termini, sette denunce e due sanzioni

Controlli straordinari nell’area della, identificati 130 individuiNuova ondata di controlli straordinari a, con un’operazione condotta daidella CompagniaCentro nella zona della. L’attività, mirata a contrastare situazioni di illegalità e degrado, ha coinvolto diverse aree intorno, tra cui piazza Indipendenza, via Cernaia, piazzale Sisto V e piazza dei Cinquecento, in linea con le direttive del Prefetto di, Lamberto Giannini, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Durante l’operazione, i militari hanno identificato 130 persone, controllato 60 veicoli e istituito 14 posti di controllo. Il bilancio è dipersone denunciateProcura della Repubblica e due sanzionate amministrativamente.