Ilfattoquotidiano.it - Richard Gere lascia gli Stati Uniti: “Ha venduto tutto per trasferirsi in Spagna”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

vende la casa americana e si trasferisce in. La 75enne star hollywoodiana ha messo in cassa quasi 11 milioni di dollari per la sua magione di New Canaan nel Connecticut e ora si appresta anel vecchio continente con la moglie Alejandra Silva. “È stata molto generosa nel concedermi sei anni di vita nel mio mondo, quindi penso che sia giusto che io le dia almeno altri sei anni di vita nel suo”, aveva dichiarato l’attore a Vanity Fair lo scorso aprile. Insomma: detto, fatto.Via quindi la magione principesca con terreno di 32 acri, sei camere da letto, undici bagni, piscina, giardini e un cottage per gli ospiti.aveva precedentemente abitato in un’altra splendida ed enorme villa ad un’ora da New York: mille metri quadrati tra piscina, maneggio e una terrazza panoramica acquistata nel 1986, quando era all’apice del successo.