Quotidiano.net - Raimo e la sospensione di tre mesi: “Mai offeso Valditara, sono traumatizzato”

Roma, 8 novembre 2024 – “, è un provvedimento sproporzionato”. Christiancommenta così ladi tredall'insegnamento con lo stipendio dimezzato che gli è stata inflitta per le parole rivolte al ministro dell'Istruzione, Giuseppe, giudicate “offensive” dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio.: “Mai detto lurido a” “Sto ancora cercando un senso a questa, ma non è facile”, ha detto intervistato a The Breakfast Club su Radio Capital. “Io non ho mai detto lurido a, ho detto che tutto ciò che diceè lurido ma non lui. E questo è decisivo per capire il senso delle mie dichiarazioni – spiega–, vorrei capire la ragione per cui se un docente esprime una critica al governo al di fuori della scuola può essere sospeso dall'insegnamento con stipendio dimezzato per tre