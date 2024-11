Quotidiano.net - Non soccorre una 14enne. Indagata una dottoressa: "È omicidio colposo"

"Fate voi": sarebbe questa la frase rivolta a due infermiere del 118 da una, ora, rimasta in ambulanza anzichère, lunedì 28 ottobre, una ragazzinaagonizzante, Eleonora Chinello, poi deceduta in ospedale, per le ferite riportate in un incidente stradale a Sant’Angelo di Piove di Sacco, nel Padovano. Un’auto l’aveva travolta – il conducente risulta indagato – mentre si trovava in sella alla sua bicicletta per andare a prendere l’autobus che l’avrebbe portata a scuola a Dolo, nel Veneziano. Sono state le stesse sanitarie a redigere il rapporto che chiama direttamente in causa l’operato di Anna Maria Lamanna, 62 anni, residente nel Casertano, laureata in medicina all’Università di Napoli a 44 anni, ora medico di base, specializzata in Nefrologia. Sulla base delle loro testimonianze il pm Sergio Dini ha iscritto laLamanna, che quel giorno ha risposto alla chiamata, nel registro degli indagati con le accuse di rifiuto di atti d’ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione in