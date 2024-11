Ilrestodelcarlino.it - Milano Marittima, messa in sicurezza e riqualificazione del verde

Cervia-(Ravenna), 8 novembre 2024 - Al via, da parte del Comune di Cervia, un programma diindelle alberature pubbliche lungo i viali principali di. Alla luce dei primi risultati pervenuti in relazione al recente piano straordinario di verifica dello stato di stabilità delle alberature, è emersa la necessità di abbattere alcuni alberi nel tratto di via Matteotti compreso tra la rotonda Primo Maggio ed il canalino della 1° traversa, e all'interno della Rotonda Don Minzoni. Avviato dopo gli ultimi episodi estivi di cedimento improvviso di due pini nella rotonda Primo Maggio, il piano straordinario prevede la ricognizione di una serie di siti sensibili, comprese alcune scuole, ad opera dei tecnici che già collaborano con l'amministrazione comunale.