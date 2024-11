Lapresse.it - Mattarella in Cina, vertice con Xi Jinping: “Rilanciare rapporti”

Prosegue la visita indel presidente della Repubblica, Sergio. Oggi, venerdì, il capo dello Stato è alla Casa del Popolo di Pechino per un incontro con il presidente della Repubblica popolare cinese Xi. Il Capo dello Stato è stato accolto dagli onori militari e l’esecuzione dell’inno nazionale. Ilè in corso.: “Di fronte a grandi sfide serve concordia,”“Viviamo grandi cambiamenti, intensi profondi, veloci. Grandi sfide per l’umanità che richiederebbero concordia per un esame comune e convergente dei problemi che queste sfide presentano. Non è questo il clima nella comunità internazionale perciò è importante risaltare ibilaterali“, ha dettoincontrando Xi.