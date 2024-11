L’urlo per il clima week end di mobilitazione | Legambiente promuove oltre 30 appuntamenti

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

A una settimana dall’alluvione che ha colpito Valencia, in Spagna, e in vista dell’apertura della COP29 sul, a Baku,lancia in Italia per questoend unaper ilper il. Un urlo collettivo in programma sabato 9 novembre, ore 12.00, in diverse città italiane per chiedere giustiziatica, decisioni concrete per contrastare l’emergenzae per ricordare tutte le vittime della crisitica e le200 persone morte a causa dell’alluvione in Spagna. In prima linea ci saranno in primis le città di Roma, Milano e Napoli, che in contemporanea faranno il loro Urlo per ilseguite anche da Firenze, Padova, Ancona, Perugia, Rimini, Carmagnola e altre città per far sentire la propria voce. A Roma sabato l’appuntamento sarà in via San Gregorio vicino al Colosseo e all’arco di Costantino (ritrovo ore 10.