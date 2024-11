Feedpress.me - L'ex violento evade: "Non sarò un altro femminicidio". La denuncia su Tiktok di Chiara Balistreri

«Mi domando perché, in Italia, bisogna aspettare la tragedia per muoversi e fare qualcosa nel giusto modo». Se lo chiede, 20enne di Bologna, che circa due anni fa ha subito violenza dal suo ex fidanzato, un 24enne arrestato due settimane fa a Bologna dopo due anni e mezzo di latitanza e poi subito evaso dai domiciliari, dopo una settimana. L’ha raccontato la stessa ragazza in.