L’Europa vuole reagire a Trump Macron | Agiamo ora o saremo divorati

“Il mondo è fatto di carnivori ed erbivori; se decidiamo di restare erbivori, i carnivori ci mangeranno“. A lanciare l’allarme ai leader delallargata è il presidente francese Emmanuel. “All’indomani delle elezioni americane, dobbiamo essere lucidi, ambiziosi, determinati. Dobbiamo svegliarci e decidere di non scomparire geopoliticamente e di non essere il mercato di altre potenze”, esorta il leader francese ai 42 omologhi del Vecchio continente radunati nel quinto vertice della Comunità politica europea a Budapest. L’organizzazione politica da lui ideata due anni fa. “Il nostro modello di democrazia aperto è sfruttato da chi cidividere con vari attacchi ibridi“, aggiungericordando i tentativi destabilizzanti in Moldova e Georgia. L’appello arriva in un contesto cupo, segnato dall’incertezza che l’arrivo di, magari in una veste più aggressiva, può portare infrangendo la pax europea o l’ordine finora conosciuto.