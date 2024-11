Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 8 novembre 2024

Ultima seduta settimanale per i mercati europei e di tutto il mondo. C’è grande attesa per l’apertura dellae, sul fronte dei Titoli di Stato, per i valori dellotra Btp e Bund tedeschi. Ieri, giovedì 7, Milano ha concluso in leggero rialzo. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha segnato un +0,12% a 33.981 punti.Lediin tempo reale7.44 –di Tokyo, chiusura in rialzo (+0,98%)Ladi Tokyo conclude l’ultima seduta della settimana col segno più, trainata dagli acquisti sulla tecnologia, in scia al record del listino di riferimento del Nasdaq Usa, dopo la riduzione dei tassi decisa dalla Federal Reserve che beneficia l’intero comparto. L’indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,98%, a quota 39,500.37, aggiungendo 118 punti.