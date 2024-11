Giornalettismo.com - La risposta, poco convincente, delle etichette musicali Believe e TuneCore

Come spesso capita quando ci si ritrova di fronte a cause e denunce per violazione del diritto d’autore, la parte accusata di comportamento illecito ha respinto al mittente tutte le accuse, sostenendo di esser pronta a ribattere punto su punto.e la sua sussidiaria(che ha l’obiettivo di rilanciare artisti emergenti attraverso l’auto-pubblicazione sulle piattaforme e sui servizi di streaming musical) sono state accusate dalla Universa Music Group (UMG) e da altre due(ABKCO Music & Records e Concord Music Group) di trarre profitto attraverso la raccolta di royalties derivanti da brani che non sono di loro proprietà. E anche i “loro” artisti. LEGGI ANCHE > La causa da 500 milioni di dollari sulle “canzoni accelerate” Stando a quanto contenuto nella denuncia depositata presso la Corte Distrettuale di New York, i querelanti sostengono che queste duefrancesi consentano ai loro artisti di pubblicare sulle piattaforme (con tanto di inserimento nei cataloghi messi a disposizione degli utenti) e sui servizi di streamingle versioni “accelerate” – chiamata sped-up songs – di moltissimi brani originariamente cantati da artisti di fama mondiale.