Gaeta.it - La ricerca scientifica al servizio della medicina: innovazioni e prospettive dal Congresso Siset

Facebook WhatsAppTwitter L’importanzadi base nel migliorare le cure per i pazienti è un tema centrale nel settore medico. Durante il XXVIIINazionaleSocietà Italiana per lo Studio dell’Emostasi eTrombosi , tenutosi a Roma, esperti del settore hanno discusso dei progressi significativi raggiunti in questo ambito. Le scoperte sulle malattie emorragiche e le nuove opportunità terapeutiche sono state al centro dell’attenzione, mentre l’intelligenza artificiale si afferma come un alleato fondamentale per il futurodiagnosi e del trattamento.Il ruolo crucialedi baseLadi base costituisce il fondamento su cui si costruiscono nuove terapie e approcci clinici. Paolo Gresele, ordinario diInterna all’Università degli Studi di Perugia, ha evidenziato come laitaliana abbia dato un contributo notevole al miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da malattie emorragiche, in particolare attraverso lo studio dell’emofilia.