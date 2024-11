Terzotemponapoli.com - Juventus, Thiago Motta: “Derby intenso, dobbiamo dare il massimo”

13.00 – Ha inizio la conferenza stampa diTutto è predisposto per la conferenza stampa della vigilia di, che alle 13 introdurrà la sfida contro il Torino, in programma sabato sera.: “Sarà il suo primodella Mole: quali sono le sue impressioni e che tipo di partita si aspetta contro il Torino?”“Sensazioni positive, perché vedo la squadra in buona forma, con lo spirito giusto e un’atmosfera particolare, sia per noi che per i nostri tifosi. Domani dovremoilper disputare una grande partita.”, che cosa ha percepito di particolare in questodella Mole?“L’importanza di unsta nel fatto che sappiamo quanto intensamente la città lo viva, e lo sentiamo anche noi. Sono partite splendide da giocare, con un’atmosfera unica, e entrambe le squadre sono consapevoli del suo valore.