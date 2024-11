Inter-news.it - Inter-Napoli, la probabile formazione di Conte: una bagarre – CdS

Antivigilia di, scontro diretto della dodicesima giornata di Serie A.sta pensando allada controbattere alla sua ex squadra. Un ballottaggio da dover sciogliere. Laper.LA SFIDA – Una partita da brividi quella tra: chi vince prenderà il primo. O l’seconda a meno uno o ilche proverà a confermare questo primato. A San Siro si prospetta una partita da urlo e una parata di stelle: da Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu, Barella, Bastoni e Dimarco a Lukaku, Kvaratskhelia, McTominay e Lobotka. Appunto Lobotka, lo slovacco è ad oggi l’unico dubbio di Antonio, che oggi parlerà in conferenza stampa da Castel Volturno per presentare la partita di domenica sera a San Siro. Per il resto, secondo il Corriere dello Sport, il tecnico dovrebbe confermare l’undici sceso in campo contro Milan e Atalanta.