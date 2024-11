Anteprima24.it - Il Consiglio comunale dice si: nasce la comunità energetica “Cer San Salvatore Telesino”

Tempo di lettura: 2 minutiUn importante paesaggio per ladi San. Con il deliberato approvato nella serata di ieri dalguidato dal Presidente Lucia Vaccarella, è giunto a termine il percorso amministrativo per la costituzione di unarinnovabile. Un percorso che era iniziato a settembre 2022 con la partecipazione dell’Ente ad un bando regionale che prevedeva un contributo in conto capitale ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitati. Dopo la pubblicazione sul Mase del decreto che reca disposizioni in merito agli incentivi da riconoscere alle Cer per la condivisione di energia e per la realizzazione di nuovi impianti, nei mesi scorsi erano stati organizzati incontri con cittadinanza ed attività produttive tesi ad illustrare le opportunità legate alla costituzione ed alla adesione.