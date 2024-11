Oasport.it - Golf, Whitney, Streelman e Hoey conducono il World Wide Technology Championship dopo una prima giornata ventosa

Percorso, quello di El Cardonal in Bassa California, che si sta rivelando più difficile di quanto non si pensasse. In Messico, al(7,2 milioni di montepremi),le prime 18 buche gli statunitensi Tome Kevine il filippino Ricocon uno score di -5 (67 colpi). A complicare il già difficile campo progettato da Tiger Woods ci si è messo il vento. Qui, a Los Cabos, proprio sulla punta meridionale della penisola messicana, a seconda delle giornate il par 72 può diventare una vera e propria trappola infernale (sono 54 i giocatori sotto par e 66 quelli pari o sopra al par).Tanti i giocatori appaiati in T4 a -4. Tra questi anche il sudafricano Erik Van Rooyen, campione in carica che qui l’anno scorso si piazzò davanti al colombiano Camilo Vilegas e all’americano Matt Kuchar con uno score (quasi) da record: -27.