Quotidiano.net - Gli italiani non riescono più a risparmiare: la differenza tra giovani e adulti

Roma, 8 novembre 2024 – Riuscire a far fronte alle spese mensili, e magari mettere anche qualcosa da parte, è diventato ormai un lusso per pochi. Sono infatti sempre un numero consistente gliche non solo nona investire per accrescere il proprio patrimonio, ma nemmeno sono in grado di accantonare soldi in vista di spese future. L’indagine Acri-Ipsos L’indagine realizzata da Acri-Ipsos mette in risalto un dato su cui riflettere: oltre la metà delle famiglie italiane non riesce a, anche se il fatto che il 46% vi riesca è un dato in miglioramento rispetto alle precedenti rilevazioni. Stabile il numero di chi riuscirebbe a far fronte a una spesa imprevista considerata di media entità, cioè circa il 75%. E’ invece in crescita, dal 32% al 34%, la quota di chi spende completamente lo stipendio ogni mese, per le normali spese di gestione familiare.