Biccy.it - Garko svela un retroscena inquietante sul suo coming out: “Costretto”

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

Nel 2020 nel pieno dell’Ares Gate al Grande Fratello Vip, Gabrielè entrato nella casa ed ha fatto un mezzoout, confermato poi a Verissimo da Silvia Toffanin. Adesso a quattro anni di distanza l’attore di Senso 45 e Le Fate Ignoranti hato alcuniparticolari. Secondo il Corriere della Sera Gabriel sarebbe “statoa dichiararsi” e lui a Ciao Maschio da Nunzia De Girolamo ha spiegato che se non l’avesse fatto lui in quel momento, altri gli avrebbero fatto outing.Gabriel: «C’era qualcuno che mi impediva di essere me stesso.Il famosoout? Non lo avrei mai fatto, sono stato. O lo facevo io stesso ilout o veniva fatto da terzi in maniera brutta»Domani sera a #CiaoMaschio, in seconda serata su Rai 1 https://t.co/7TNH9JDtDI— Cinguetterai ? (@Cinguetterai) November 8, 2024e unsul suoout.