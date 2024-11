Fiumicino, dalla Regione oltre 250mila euro per potenziare i collegamenti con l’aeroporto

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 8 novembre 2024 – La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato un finanziamento ai Comuni dove sono presenti infrastrutture aereoportuali con traffico civile internazionale, nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico locale, per un importo complessivo di 600mila, a valere sull’annualità 2024.In particolare, la delibera approvataGiunta destina 255milaal Comune die 345milaal Comune di Ciampino per il potenziamento deitra i rispettivi aeroporti e le stazioni ferroviarie.“È chiara la volontà di continuare a investire e incrementare i fondi del servizio pubblico per i cittadini della, per i dipendenti che lavorano presso i due scali e per i numerosi viaggiatori che prediligono i due aeroporti laziali.