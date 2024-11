Imiglioridififa.com - FC 25 disponibile il Team 1 dei Centurioni con le Icone

In data 8 novembre EA SPORTS ha rilasciato il1 deiche ha degli ottimi giocatori a partire da Rodri e da Hansen che hanno overall 92! Inoltre come vedrete giù ci sono anche le.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!Rodri 92Hansen 92Martinez 91Donnarumma 90Son 89Modric 89Renard 89Leao 88Bruno Fernandes 88SinclairMuller 87Tah 87Schuller 87McCabe 86Jesus Navas 86Ferran Torres 86Koke 85Gerard Moreno 85Lobotka 85Mancini 85Can 84McKennie 84Bard 84Arnau Martinez 84Danso84LeBeckham 91Ribery 91Foudy 91Van Nistelrooy 90Schweinsteiger 89Nedved 89Van der Sar 89Laudrup 89Crespo 88Zambrotta 87Campbell 87For The ClubRicordiamo che EA Sports FC 25 èin tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.