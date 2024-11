Liberoquotidiano.it - Dopo la vittoria, di Donald Trump, la scelta estrema della figlia transessuale di Elon Musk

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Latransgender diha annunciato sui social network l'intenzione di lasciare gli Stati Uniti,ladi. Vivian Wilson, 20 anni, ripudata dal padre perla sua transizione sessuale, da tempo aveva espresso critiche al tycoon e alladidi sostenerlo in questa campagna elettorale. Adesso Wilson ha detto di «non vedere» se stessa risiedere ancora in America. «Ci ho pensato un po' - ha scritto sul social "Threads” - ma ieri ne ho avuto la conferma. Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti». «Anche se lui (, ndr) - ha aggiunto starà in carica solo quattro anni, anche se magicamente non dovesse esserci nessuna legge anti-trans, la gente che volontariamente ha votato questo non andrà via presto». Vivian era nata come maschio ed era stata chiamata Xavier, ma nel 2022 ha richiesto i documenti per la transizione legale da maschio a femmina.