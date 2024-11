Ilfattoquotidiano.it - Debole, spaventata dalle guerre e da nuovi dazi: così un’Europa mai così divisa si prepara alla seconda era Trump

La mattina del 6 novembre, l’Europa si è svegliata con la paura che il grande ombrello americano diventi presto più piccolo. Un’opportunità per portare avanti la tanto auspicata autonomia strategica, almeno sulla carta sulla carta, ma di fatto un timore che pietrifica le cancellerie Ue dato il contesto economico e geopolitico. L’amministrazioneentrerà in carica solo nel 2025, la sua squadra è ancora da formare, ma se si guarda ai suoi primi quattro anni da presidente c’è da aspettarsi un nuovo disimpegno dai fronti caldi del mondo, escluso solo l’Indo-Pacifico, e una nuova svolta protezionistica., orfana del suo grande alleato, l’Ue dovrà diventare grandesvelta se non vuole rimanere intrappolata nella lotta di potere globale tra gli Usa e le grandi potenze emergenti, Cina in testa.