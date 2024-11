Contatto Sommer-Merino per la stampa italiana è rigore Ma il portiere tocca prima il pallone

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

L’Inter è uscita vittoriosa dal match di San Siro contro l’Arsenal valevole per la quarta giornata della nuova Champions League, portandosi così a 10 punti nella classifica a girone unico, che in questo momento la vede dietro solamente al Liverpool di Arne Slot, appaiata poi a diverse altre contendenti.L’Inter ha raggiunto il massimo obiettivo senza correre particolari rischi contro l’offensiva avversaria, mai davvero pericolosa dalle parti di, se non per un episodio che ancora oggi sta facendo discutere.: non èAl 30? del primo tempo, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0, Yannsi fionda su una palla a spiovente nella sua area del, contrastato da, che poi rimane a terra dopo ilcon l’estremo difensore nerazzurro. Unche per risolversi ha avuto bisogno dell’ausilio del VAR, chiamato a decidere seavesse colpitoile poioppuree poi la sfera.