"Compotenza" e "concentrazione" sono fondamentali per battere il nuovo look di Bochum, afferma Alonso

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Il Bayer Leverkusen deve mostrare coerenza e concentrarsi sul ritorno in Bundesliga dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool. Questestate le parole dell’allenatore del Leverkusen Xabi, che ha vissuto un ritorno infelice ad Anfield dopo che i campioni di Germaniastati battuti 4-0 martedì. La tripletta di Luis Diaz nel secondo tempo e il colpo di testa di Cody Gakpo hanno portato il Leverkusen alla sconfitta, anche se secondoquel risultato era arrivato. Die Werkself ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Bundesliga, scendendo al quarto posto dopo aver preso 16 punti nelle nove partite di campionato di questa stagione. La squadra diè in svantaggio di nove punti rispetto allo scorso anno, con l’ultimo campione in carica ad iniziare una stagione così male è stato il Borussia Dortmund nel 2012-13 (15 punti).