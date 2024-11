Gaeta.it - Cerveteri: l’abbandono del Villaggio Verde Azzurro mette in luce il degrado urbano

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, inaugurato negli anni ’70 come centro residenziale per case estive, oggi versa in uno stato die abbandono. Situato all’ingresso della città, queste aree una volta vibranti si trovano ora nel mirino dell’attenzione pubblica, grazie alle preoccupazioni espresse da alcuni residenti. I problemi evidenti, come la proliferazione di erbacce e il deterioramento delle strade, hanno spinto le autorità locali a riflettere sulla necessità di un intervento di riqualificazione.La voce dei residenti: un grido d’allertaGianluca Paolacci, consigliere di opposizione, ha sollevato la questione durante le sue dichiarazioni, evidenziando come la zona sia composta da molte famiglie giovani che desiderano uno spazio adeguato dove i propri bambini possano giocare.