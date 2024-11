Notizie.com - Blue Moon, la serie tv su Amanda Knox. “Perugia mia, scusami”: la lettera aperta della sindaca

Al via le ripreseche narra l’omicidio di Meredith Kercher.tra i produttori. La: “mia,”.Al via nei prossimi giorni le riprese di, lasull’omicidio di Meredith Kercher, in lavorazione per la piattaforma Hulu gestita da Disney Entertainment. Il progetto è destinato a far discutere soprattutto perché, l’ex coinquilinastudentessa inglese, compare tra le produttrici insieme con Monica Lewinsky, l’ex stagista che nel 1998 fu coinvolta con Bill Clinton nello scandalo Sex Gate., latv su. “mia,”: la(Foto social) – notizie.comLa storia di Meredith Kercher è tristemente nota: venne trovata morta nella sua casa ae come annuncia il Corriere dell’Umbria, proprio qui si sposterà il set nei prossimi giorni, tra martedì e mercoledì.