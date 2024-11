Ilgiorno.it - “Be the Hope”: Roberto Bolle e Paola Severino tra i premiati del gala di Rfk Italia

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano, 8 novembre 2024 – Diritti umani, impegno, beneficenza, glamour. È la ricetta di “Be the”, l’annualedella Robert F. Kennedy Human Rights, che si è svolto ieri a Milano, presso “La Pelota”, storica location di Brera. L’evento, che ha visto la presenza di Kerry Kennedy (presidentessa onoraria di RFK), Stefano Lucchini (presidente dell’associazione in) e Federico Moro (segretario generale RFK), ha raccolto i rappresentanti dei principali player industrialini, istituzioni e leader del terzo settore. Tutti impegnati nella raccolta fondi per sostenere i progetti della RFK, dedicati alla promozione della cultura dei diritti umani, a partire dai più giovani. IL’impegno di RfkAcea Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonaldDurante la serata,, da sempre attivo nel sociale, ambasciatore Unicef, che ha di recente presentato la sua fondazione per i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo dell’arte e della cultura; Acea (primo operatoreno nel servizio idrico integrato) nella persona dell’Ad e Dg Fabrizio Palermo; la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald(realtà no profit che dal 1974 nel mondo e dal 1999 inoffre ospitalità e assistenza ai bambini e alle loro famiglie durante il periodo di degenza ospedaliera) alla presenza del presidente Nicola Antonacci, dell’Ad di McDonald’s, Fondatore dell’ETS, Giorgia Favaro e del Dg Maria Chiara Roti, e la Fondazione(onlus che presta supporto e forma soggetti svantaggiati come persone detenute ex detenuti, introducendoli a percorsi dedicati al recupero ed il reinserimento in società) per la quale ha ritirato il premio la Presidente